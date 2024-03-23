В Татарстане за год выросло количество действующих адвокатов

В конце 2023 года в Татарстане было зарегистрировано 1 282 действующих адвоката. По сравнению с концом 2022-го их количество увеличилось на 30, подсчитало «Реальное время» на основе данных Минюста России.

Среди других регионов ПФО Татарстан занимает третье место по этому показателю. Больше действующих адвокатов зарегистрировано в Башкортостане (1 434) и Самарской области (1 723). Меньше всего адвокатов зарегистрировано в Чувашии (325), Мордовии (272), Марий Эл (215).

Всего по Приволжскому федеральному округу зарегистрировано 11 143 действующих адвокатов. По сравнению с концом 2022 года их количество уменьшилось на 154 человека. В целом по России действующих адвокатов — 75 404, за год их стало на сотню меньше.

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Артем Гафаров