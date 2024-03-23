Дочь советских космонавтов Евгения Рюмина чудом выжила в теракте и попала в списки погибших

На видео девушка находится в том самом углу, где террористы расстреляли в упор несколько человек. Евгению завалило телами, она потеряла документы. Их нашли при осмотре помещения и записали Рюмину в мертвые.

Сейчас она пытается позвонить на «горячую» линию, чтобы рассказать, что жива.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрей Воробьев.

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Разиль Самигуллин