На телебашнях российских регионов включат особую подсветку в память о погибших в теракте в Москве

Фото: Максим Платонов

В связи с терактом, произошедшим накануне в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», на телебашнях в российских регионах включат особую подсветку. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на РТРС. Цвета российского флага и изображение свечи появятся на конструкциях телебашен.

После трагического события в Татарстане отменены массовые развлекательные мероприятия. Жители Казани организовали стихийный мемориал — несут цветы к монументу «Часы» на улице Баумана.

Ранее сообщалось, что телебашня филиала ФГУП РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» 8 марта в Казани включит архитектурно-художественную подсветку с поздравлением. Сценарий будет работать с 17.00 до 23.00 в честь Международного женского дня.

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Разиль Самигуллин