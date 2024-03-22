В Татарстане в 2023 году дефицит консолидированного бюджета оказался вдвое меньше запланированного
Дефицит консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году оказался вдвое меньше запланированного.
Так, запланированный дефицит составлял почти 51,5 млрд рублей, а фактический отражается в 23,7 млрд рублей, сказано в отчете Минфин РТ.
Доходы в консолидированного бюджет Татарстана в 2023 году составили 565,7 млрд рублей, что превысило план на 7,3 млрд рублей.
В 2022 году дефицит консолидированного бюджета региона составил 10,4 млрд рублей.
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