Доход консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году превысил план на 7,3 млрд рублей

Фактический доход консолидированного бюджета Татарстана в 2023 году составил 565,7 млрд рублей, в то время как запланировано было получение 558 млрд рублей. Таким образом, доход консолидированного бюджета в 2023 году превысил план на 7,3 млрд рублей, выяснило «Реальное время».

Дополнительный доход республики в 2023 году составил 2,2 млрд рублей, тогда как районы Татарстана принесли в бюджет региона 5,1 млрд рублей. Неналоговые доходы субъекта составили 407 млрд рублей, превысив план на 3,1 млрд рублей.

Безвозмездные поступления в бюджет республики составили 79,6 млрд рублей, в то время как в консолидированном бюджете они достигли 84,5 млрд рублей. Это ниже планового уровня на 876 млн рублей.

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Разиль Самигуллин