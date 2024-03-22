Два отдела полиции в Набережных Челнах могут остаться без руководителей

Два начальника отделов полиции в Набережных Челнах подали рапорты об увольнении по собственному желанию. Отдел «Автозаводский» может остаться без руководителя Дениса Логинова, который возглавляет его с 2021 года. Решение якобы связано с выходом на пенсию. Об этом сообщают chelny-biz.ru.

Также обсуждается уход главы ОП «Электротехнический» Рината Сираева, назначенного на должность годом ранее Логинова. Вместе с ним якобы может уйти и один из его заместителей. По некоторым данным, есть вопросы и к самому отделу — низкие показатели.

Источники издания отмечают нехватку кадров, большую нагрузку и отсутствие высококвалифицированных специалистов в правоохранительном блоке. Это приводит к тому, что не выдерживают и руководители.

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Разиль Самигуллин