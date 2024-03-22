Налог на прибыль в консолидированном бюджете Татарстана в 2023 году составил 324,4 млрд рублей

Налоги на прибыль в консолидированном бюджете Татарстана в 2023 году составили 324,4 млрд рублей, выяснило «Реальное время». Изначально правительство республики в этой статье доходов планировало вливание в бюджет в размере 317,6 млрд рублей. Фактически по итогам минувшего года план был перевыполнен на 6,8 млрд рублей.

Налог на совокупный доход в консолидированом бюджете Татарстана составил 23,8 млрд рублей. Это на 600 миллионов меньше планируемых поступлений. Предполагалось, что доходы консолидированного бюджета от этого налога составят 24,2 миллиарда рублей.

Поступления от имущественного налога в бюджет составили 55,5 млрд рублей. Фактические поступления превысили план на 168 миллионов рублей.

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Разиль Самигуллин