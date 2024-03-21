В Татарстане следят за ситуацией на льду и готовятся к паводку
По словам татарстанских рыбаков лед на Волге у Адмиралтейской слободы еще достаточно плотный. Желающих порыбачить много и никто из них не боится провалиться в воду.
— Течения нет, тяги нет. Вот где Компрессорный, может, там уже открыто. Ясное дело, что там не пойдем, — рассказал Рустем Ибрагимов.
В Татарстане за ситуацией на льду следят круглосуточно. В МЧС организовали космический мониторинг и не рекомендуют выходить на лед из-за угрозы безопасности жизни людей. Ледяной покров становится все тоньше. По прогнозам пик паводка на малых реках в Татарстане произойдет на неделю позже, чем в предыдущем году.
— На сегодняшний день прогноз по Республике Татарстан, в принципе, благоприятный. Подтопленных населенных пунктов нет. По данным УГМС по Республике Татарстан вскрытие малых рек ожидается в первой-второй декаде апреля, — отметил врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Татарстану, Андрей Елизаров.
Снега в этом году больше, поэтому ожидается увеличение уровня воды. При худшем сценарии в Татарстане в зону возможного подтопления могут попасть более 200 населенных пунктов республики, где проживают свыше 13 тысяч человек. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
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