Новости общества

21:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани из-за повреждения контактной сети изменилось движение трамваев по маршруту №4

19:05, 21.03.2024 1

Из-за действий сторонней организации, которая использует негабаритный транспорт, на участке между улицами Гвардейской и Даурской оказалась повреждена контактная сеть.

В связи с этим трамвайный маршрут №4 временно проходит через улицу Халитова с заходом в «Сады».

Аварийные службы предприятия работают над устранением последствий аварии. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:19
    удивительно, что движение не остановилось. Это хорошо
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также