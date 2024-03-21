В Казани из-за повреждения контактной сети изменилось движение трамваев по маршруту №4

Из-за действий сторонней организации, которая использует негабаритный транспорт, на участке между улицами Гвардейской и Даурской оказалась повреждена контактная сеть.

В связи с этим трамвайный маршрут №4 временно проходит через улицу Халитова с заходом в «Сады».

Аварийные службы предприятия работают над устранением последствий аварии. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

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Нафиса Миннехузина