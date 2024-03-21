Глава Менделеевского района предупреждает о мошенничестве: аферисты действуют от его имени

Радмир Беляев, глава Менделеевского района, сообщил о случаях мошенничества, которые происходят от его имени. Аферисты рассылают сообщения в WhatsApp с фотографией Беляева и даже используют технологию синтеза речи для создания голосовых сообщений, имитирующих голос главы района. Об этом сообщили в пресс-службе Менделеевского района Татарстана.

Мошеннические действия включают просьбу поговорить с неким «Семеновым», который якобы является сотрудником ФСБ, а затем требование перевести деньги. Беляев попросил жителей быть бдительными и помнить, что он никогда не будет просить перевести средства или предоставить конфиденциальную информацию.

Ранее уже были зафиксированы попытки мошенничества с использованием имени Радмира Беляева. Сообщения отправлялись с аккаунта, содержащего фотографию главы Менделеевского района.

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Нафиса Миннехузина, Василя Ширшова