Два высокопоставленных чиновника планируют покинуть мэрию Нижнекамска

Два руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района — Руслан Хайруллин, начальник отдела жилищной политики, и Дамир Зарипов, возглавляющий МКУ «Управление земельных и имущественных отношений НМР РТ», — готовятся покинуть свои должности. В их планах уход из мэрии города Нижнекамска. Об этом сообщает chelny-biz.ru.

Заявление по собственному желанию также написал и начальник управления экономики и промышленности Линар Тимергалеев. Он планирует вернуться в Казань. Кроме того, есть неподтвержденные данные об уходе с должности пресс-секретаря Яны Комаровой-Еньковой.

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Разиль Самигуллин