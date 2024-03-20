В Казани Дом «Мазута» в Ново-Татарской слободе признали объектом культурного наследия

Дом по улице Меховщиков в Казани, известный как Дом «Мазута», признан объектом культурного наследия регионального значения. Это единственная постройка XIX века, сохранившаяся в Ново-Татарской слободе. Об этом сообщила ГТРК «Татарстан».

Сейчас дом пустует. Он был построен как жилой, но в начале XX века его передали нефтеперерабатывающей компании «Мазут». В здании находились резервуары компании, которая занималась перевозкой нефтепродуктов по Волге. После Великой Отечественной войны фасад дома отремонтировали, сделали пристрой и заселили жильцов, а вокруг выросли хрущевки.

Еще 3–4 года назад в доме жили люди, но потом здание признали аварийным и расселили. С тех пор оно остается без ухода: рамы распахнуты, стекла выбиты, проводка оборвана.

Директор Государственного института истории им. Марджани Радик Салихов предложил разместить в Доме «Мазута» центр изучения, популяризации и сохранения историко-культурного наследия Ново-Татарской слободы. После прохождения экспертизы начнут разрабатывать план реконструкции здания.

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Нафиса Миннехузина