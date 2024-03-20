В Казани 23 марта пустят дополнительные поезда в аэропорт

23 марта в Казани назначаются дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Аэропорт — Казань. Они пойдут без промежуточных остановок. Дополнительные составы назначили из-за концерта популярного исполнителя. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

Поезд №7604 отправится со станции Казань в 17.18, а прибудет на станцию Аэропорт в 17.51. В обратном направлении поезд №7605 отправится со станции Аэропорт в 21.42 и прибудет на станцию Казань в 22.08.

Изменения коснутся пригородного поезда №6427 сообщением Сосновка — Казань: до станции Вахитово он будет следовать действующим расписанием, а прибытие на станцию Казань задержится до 17.28.

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Нафиса Миннехузина