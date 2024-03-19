Треть жителей ПФО планируют путешествия по стране и за границу

В этом году каждый третий житель Приволжского федерального округа (ПФО) планирует отправиться в путешествие по стране или за границу. 23% жителей ПФО собираются в отпуск по России, 9% из них — на курорты Краснодарского края и Крыма. Треть опрошенных решили провести летний отпуск на даче или дома. Лишь 12% жителей ПФО не планируют отпуск в этом году.

Опрос показал, что 57% отдыхающих будут планировать свой отпуск без помощи услуг турагентств и посредников. Треть участников опроса, которые будут путешествовать летом, намерены заранее бронировать билеты и места для проживания, чтобы сэкономить на поездке.

Почти половина респондентов рассчитывает уложиться в прошлогодний бюджет на отдых. Треть участников планируют потратить на летний отдых 30 тысяч рублей на человека. Каждый пятый указал сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Еще 16% считают оптимальным потратить от 50 до 100 тысяч рублей, 3% готовы к расходам свыше 100 тысяч рублей. Почти каждый четвертый признался, что не потратит в отпуске ни копейки.

Исследование проводилось ВТБ и банком «Открытие» с 8 по 15 марта. В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет из городов России с населением более 100 тысяч человек. Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел опрос экономически активного населения старше 45 лет и выяснил, как жители Казани собираются проводить время после выхода на заслуженный отдых.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин