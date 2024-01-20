В Казани за звание «Учитель года» поборются 125 учителей

В Казани проходит городской этап Всероссийского конкурса «Учитель года — 2024». В нем принимают участие 125 педагогов.

Они продемонстрируют свои умения в 14 номинациях, включая «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Педагог-ветеран», «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения» и другие.

Конкурсантам предстоит продемонстрировать навыки в четырех испытаниях: урок, воспитательное событие, мастер-класс и пресс-конференция «Вопрос учителю года», сообщили в Управлении образования исполкома города.

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