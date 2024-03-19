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Победители фотоконкурса «Всей семьей на выборы» получили новые автомобили Lada Vesta

09:55, 19.03.2024

Накануне три семьи, победившие в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы», подписали документы и получили ключи от новых автомобилей Lada Vesta, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходил 15, 16 и 17 марта в дни проведения выборов президента России.

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ОбществоВластьАвто Татарстан
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