Победители фотоконкурса «Всей семьей на выборы» получили новые автомобили Lada Vesta
Накануне три семьи, победившие в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы», подписали документы и получили ключи от новых автомобилей Lada Vesta, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходил 15, 16 и 17 марта в дни проведения выборов президента России.
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