Сергей Аксенов: «Крымчане будут помнить годовщину воссоединения с Россией всегда»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал интервью, в котором рассказал о значимости десятилетней годовщины воссоединения полуострова с Россией. По его словам, возвращение в родную гавань стало результатом волеизъявления крымчан, которое отразилось в итогах референдума. Более 96% участников голосования поддержали воссоединение. Подробнее — в материале издания RT.

Аксенов отметил, что за 10 лет на полуострове произошли значительные положительные изменения. Также глава республики поделился планами на будущее.

Ранее на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» у здания парка «Россия — моя история» прошел патриотический флешмоб в честь 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией. В акции приняли участие 200 человек.



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Разиль Самигуллин