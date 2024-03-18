В правительстве обсудили начало 4-го конкурса формирования комфортной городской среды

В правительстве России обсудили начало четвертого конкурса формирования комфортной городской среды. В 2023 году голосование за объекты благоустройства продлится с 15 апреля по 30 мая. Президент России Владимир Путин говорил, что при создании комфортных условий для жизни в крупных и малых населенных пунктах важно учитывать мнение граждан.

— Нужно учитывать мнение людей при создании благоприятных условий для жизни, — отметил Михаил Мишустин о старте четвертого конкурса по формированию комфортной городской среды.

За четыре года проведения всероссийского голосования свои идеи для благоустройства высказали почти 35 миллионов человек. Благодаря этому удалось преобразить около 4,5 тысячи общественных пространств.

Михаил Мишустин подчеркнул, что сейчас стартовало очередное голосование. До 30 апреля жители 1,5 тысячи муниципальных образований смогут выбрать понравившиеся им проекты. Среди них — новые детские и спортивные площадки, катки, набережные, пешеходные зоны.

Напомним с 15 марта стартовало голосование за проекты благоустройства общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В Татарстане с 2015 года в рамках этой программы обновили 225 парков, скверов и других территорий на сумму более 20,9 млрд рублей. Еще 42 проекта благоустройства в республике стали победителями конкурса малых городов и исторических поселений.

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Разиль Самигуллин