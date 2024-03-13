В Татарстане утвердили сводный план тушения лесных пожаров

В Татарстане утвердили сводный план тушения пожаров в лесах на территории республики. Распоряжение об этом подписал раис РТ Рустам Минниханов. Ранее документ согласовали с МЧС, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, Департаментом лесного хозяйства по ПФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и Федеральным агентством лесного хозяйства.

По словам заведующего сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анаса Сенгатуллина, сводный план является основным документом системы организации охраны лесов от пожаров. В нем отражены сведения о лесах республики, данные о численности лесопожарных формирований, пожарной технике и оборудовании, а также порядке их привлечения и использования в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах. Кроме того, в документе указаны маршруты авиационного патрулирования лесов и алгоритм взаимодействия с МЧС и администрациями муниципальных районов.

Напомним, что снижение ущерба от лесных пожаров является одной из целей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершатся в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2023 года президент поручил подготовить и запустить обновленные программы.