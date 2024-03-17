Рустам Минниханов посетил финально-праздничный концерт в честь выборов Президента России
Президент Татарстана Рустам Минниханов присутствует на финально-праздничном концерте, который посвящен итогам выборов Президента Российской Федерации.
Ранее в Татарстане ряд муниципальных районов не принял итоговые схемы работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Наш двор» по программе текущего года. Об этом сообщила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
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