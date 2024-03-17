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Председатель ЦИК Татарстана рассказал как проходит голосование на выборах президента РФ

10:20, 17.03.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана прокомментировал ход голосования на выборах президента России 2024 года. По словам Кондратьева, на участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Из них двое представители стран НАТО. Также в республике начал работу Центр общественного наблюдения при общественной палате РТ.

Кондратьев рассказал и о личном участии в голосовании. Он отметил, что вчера сам отдал голос за будущего главу государства, а сегодня это сделают его супруга, дети и пожилая мама.

Председатель ЦИК Татарстана напомнил, что правом сделать свой выбор обладают почти 3 миллиона татарстанцев.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоВласть Татарстан
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