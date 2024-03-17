Председатель ЦИК Татарстана рассказал как проходит голосование на выборах президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана прокомментировал ход голосования на выборах президента России 2024 года. По словам Кондратьева, на участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Из них двое представители стран НАТО. Также в республике начал работу Центр общественного наблюдения при общественной палате РТ.

Кондратьев рассказал и о личном участии в голосовании. Он отметил, что вчера сам отдал голос за будущего главу государства, а сегодня это сделают его супруга, дети и пожилая мама.

Председатель ЦИК Татарстана напомнил, что правом сделать свой выбор обладают почти 3 миллиона татарстанцев.

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Нафиса Миннехузина