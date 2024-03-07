Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 9,3%

В январе — феврале 2023 года объем торговли между Россией и Китаем достиг 37 миллиардов долларов, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Экспорт из Китая в Россию вырос на 2,5% и составил 16,8 миллиарда долларов. Импорт из России в Китай вырос на 6,7% и составил 20,2 миллиарда долларов.

Россия поставляет в Китай нефть, газ, уголь, металлы, древесину и морепродукты. Китай завозит в Россию автомобили, смартфоны, компьютеры и промышленное оборудование.

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Разиль Самигуллин