В феврале 2024 года в России изменились цены на услуги

В России в феврале изменились цены и тарифы на услуги пассажирского транспорта, зарубежного и внутреннего туризма, а также на телекоммуникационные услуги.

Среди услуг пассажирского транспорта цены изменились на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования (от +4,0% до +28,8%), авиаперелет экономическим классом (+12,7%), проезд в междугороднем автобусе (+0,4%), троллейбусе и трамвае (+0,3%), маршрутном такси (+0,2%), городском автобусе (+0,1%). Кроме того, изменилась цена на услуги аренды автомобиля (+0,7%) и снизилась стоимость проезда в такси (-0,5%).

Среди услуг зарубежного туризма изменения цен коснулись поездок на отдых в Египет (+14,4%), Турцию (+10,9%), ОАЭ (+6,4%), страны Закавказья (+5,2%), отдельные страны Средней и Юго-Восточной Азии (+4,5% и +1,3% соответственно), Беларусь (+0,8%).

Цены на услуги внутреннего туризма изменились следующим образом: проживание в гостиницах 1—5, мотелях и хостелах (от +1,0% до +4,1%), путевки в санатории (+1,1%), билеты в театры, музеи и на выставки (+0,9%), отдых на Черноморском побережье России и путевки в дома отдыха, пансионаты (+0,6%), автобусные экскурсии (+0,3%), речные круизы на территории России (+0,2%). При этом снизились цены на экскурсионные туры по России (-0,2%).

Также в феврале изменились цены в группе телекоммуникационных услуг: городская телефонная связь (+3,6%), подписка на онлайн-видеосервисы (+3,0%), междугородняя телефонная связь (+1,3%).

Нафиса Миннехузина