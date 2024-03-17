Главное о коронавирусе за неделю: в РТ на треть выросло число заболевших, в России хватает лекарств
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 11 по 17 марта 2024 года. Так, в республике выросло количество заболевших, а в Минздраве РФ заявили, что в стране нет дефицита лекарств для лечения коронавируса.
В Татарстане еженедельно растет заболеваемость
- В Татарстане с 4 по 10 марта коронавирус обнаружили у 487 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 453 человек. С начала февраля в Татарстане еженедельно растет заболеваемость COVID-19. За последний месяц показатель увеличился почти на 29%.
- С 4 по 10 марта в республиканские больницы попали 136 человек. Семью днями ранее этот показатель составлял 121 заразившегося.
- Из больниц было выписано 298 пациентов по всей республике.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.
Роспотребнадзор: готовность РФ к появлению новых вирусов находится на высоком уровне
- С 4 по 10 марта коронавирус выявили у 24 099 россиян. На прошлой неделе этот показатель составлял 25 835 человек.
- За неделю в больницы доставлен 2 735 человек.
- В течение этой недели выздоровели 25 329 человек, скончались 65 пациентов.
- В Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне. Функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР, разработаны быстрые, высокотехнологичные отечественные тест-системы. На пунктах пропуска через государственную границу действует санитарно-карантинный контроль, а также АИС «Периметр».
- Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов сообщил, что отечественная инфекционная служба обеспечена препаратами для лечения заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках закончились препараты с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир.
- Кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что перенесенное заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему пациента, его возраст при этом не важен. Больше от осложнений на сердце, вызванных перенесенным ковидом, страдают пожилые люди, пояснил врач. Это происходит потому, что лица старшего поколения уже страдают несколькими заболеваниями.
Глава ВОЗ заявил, что рассчитывает на G20 в разработке в срок соглашения по пандемиям
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что страны Группы двадцати (G20) призваны оказать поддержку разработке международного соглашения о предотвращении пандемий.
- Глава ВОЗ предупредил, что если не удастся разработать и заключить соглашение, то мир в случае новой пандемии рискует остаться с теми же «недостатками, которые препятствовали глобальному реагированию на COVID-19» — с отсутствием координации, обмена информацией и справедливости.
- Доходность по гособлигациям США не вернется к допандемийным значениям. Такое мнение выразила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. При этом она добавила, что, исходя из таких прогнозов, правительство США должно формировать «разумный бюджет».
- Как указывает Bloomberg, доходность 10-летних облигаций США до 2019 года в среднем составляла 2,39%. В октябре 2023 года этот показатель подскочил выше 5% после «агрессивных мер» правительства и сейчас находится чуть ниже 4,2%.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии