За 15 марта в Казани зарегистрировано 233 ДТП

За 15 марта в Казани зарегистрировано 233 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Три из них привели к пострадавшим:

одно столкновение при перестроении,

один наезд на пешехода (регулируемый пешеходный переход),

одно падение пассажира в общественном транспорте.

Кроме того, в этот день задержали трех водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей, не имеющих права управления. А в отделы полиции по подозрению в совершении преступления доставили двух граждан.

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Нафиса Миннехузина