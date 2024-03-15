Банк России опубликовал курс валют на 16 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 16 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, юань прибавил 0,02 копейки, доллар повысился на 0,23 копейки, а евро — на 0,29 соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,73 рубля;
- доллар — 91,87 рубля;
- евро — 99,97 рубля.
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