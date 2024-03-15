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Банк России опубликовал курс валют на 16 марта

16:50, 15.03.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 16 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, юань прибавил 0,02 копейки, доллар повысился на 0,23 копейки, а евро — на 0,29 соответственно. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,73 рубля;
  • доллар — 91,87 рубля;
  • евро — 99,97 рубля.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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