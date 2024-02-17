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В Татарстане сократилось производство яиц

14:16, 17.02.2024

В январе 2024 года в Татарстане произвели 105,3 млн яиц. Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, пишет «РБК-Татарстан» со ссылкой на Минсельхозпрод республики.

В этом году в республике планируют произвести 1,5 млрд яиц. При этом ввозить их в Татарстан из других стран не планируется. Регион обеспечен продукцией на 129%.

В министерстве также добавили, что произведенные в Татарстане яйца реализуются внутри республики и близлежащих регионах России. В другие страны эту продукцию не экспортируют.

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Бизнес Татарстан
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