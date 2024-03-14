Территорию Нижнекамска расширят под индустриальный парк «Этилен-600»

Территория Нижнекамска площадью 790 га передана Простинскому сельскому поселению для размещения индустриального парка «Этилен-600». Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

По словам Ильназа Мухаметьянова, корректировка границ произошла из-за того, что преференциальные площадки не могут находиться в одном муниципальном образовании.

Решение об изменении границ было принято сегодня на сессии городского совета.

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Нафиса Миннехузина