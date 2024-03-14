В Казани за 9 месяцев доля новостроек с отделкой выросла на 4%

Согласно данным «Авито Недвижимости», доля квартир с чистовой отделкой в новостройках Казани выросла по сравнению с июнем 2023 года на 7%. Сейчас в городе 60% квартир в первичном жилье предлагаются с отделкой, 40% — без нее.



Доля предложений новостроек с предчистовой и чистовой отделкой на «Авито Недвижимости» в среднем по России составляет 53 и 47% (в июне 2023 г. было 51 и 49% соответственно). Однако от региона к региону это соотношение сильно колеблется. Например, чаще всего продают квартиры с чистовой отделкой в Санкт-Петербурге (76% от предложений с отделкой), в Нижнем Новгороде (75%), Москве (68%) и Омске (67%). Меньше всего такой формат предлагают девелоперы в Самаре (6% от предложений с отделкой), Уфе (8%) и Волгограде (9%).

Девелоперы отказываются от отделки или упрощают ее до предчистовой, чтобы снизить конечную стоимость объектов и ускорить ввод зданий в эксплуатацию. Кроме того, в прошлом году отделочные материалы подорожали, и затраты на них стали заметнее сказываться на конечной стоимости проектов.

Среди 16 городов-миллионников чаще всего новостройки с отделкой можно встретить в Воронеже (82%), Екатеринбурге (80%), Красноярске (79%) и Уфе (78%). Реже всего жилье с отделкой продают в Волгограде (36%), Ростове-на-Дону (38%) и Омске (44%).



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