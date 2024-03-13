В Казани три дома временно остались без холодной воды из-за аварии
В Казани произошло очередное отключение холодного водоснабжения в трех жилых домах. Подача воды прекращена в связи с аварией на внутридомовых сетях.
Без холодной воды остались многоквартирные дома по адресам:
- ул. Гаврилова, 26 и 28;
- ул. Чуйкова, 66.
Аварийная ситуация возникла сегодня в 08.30. Холодное водоснабжение будет восстановлено после устранения аварии.
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