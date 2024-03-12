Центр генных дерматозов для детей появится в Татарстане в 2024 году

В Татарстане на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера появится Центр генных дерматозов. Инициаторами его создания выступили Минздрав Республики и благотворительный фонд «Дети-бабочки». В центре будут принимать детей с редкими кожными заболеваниями, такими как буллезный эпидермолиз, а также с псориазом, атопическим дерматитом и другими менее редкими болезнями.

Центр будет работать по принципу междисциплинарного подхода. С пациентами будут работать педиатр, дерматолог, иммунолог-аллерголог, гастроэнтеролог, отоларинголог, эндокринолог, нефролог, офтальмолог, хирург, ортопед, уролог, гинеколог, кардиолог, диетолог, психиатр и даже сурдолог. Все специалисты пройдут дополнительную профессиональную программу повышения квалификации.

Кроме того, в центре организуют обучающие мероприятия для медицинского персонала. Документы, определяющие будущее центра, были подписаны в последние дни зимы. Среди них — приказ об организации детского Центра генных дерматозов и соглашение о взаимодействии между Министерством здравоохранения Республики Татарстан и фондом «Дети-бабочки».

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин подчеркнул важность своевременной медицинской помощи детям с орфанными и другими генетическими заболеваниями кожи. По его словам, центр поможет предотвратить тяжелые осложнения.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый перинатальный центр в Казани. Он будет объединен с работающим роддомом горбольницы №7.



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Разиль Самигуллин