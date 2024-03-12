Центр ИИ Университета Иннополис представят на выставке-форуме «Россия»

3 марта на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет день искусственного интеллекта. В этот день на стенде Татарстана будет проходить презентация центра ИИ Университета Иннополис. Директор Института искусственного интеллекта Рамиль Кулеев расскажет о работе центра, презентует конвертоплан и ответит на вопросы посетителей.

Пленарная сессия «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» начнется в 10.00. С приветственным словом выступит заместитель председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко.

В этот день также пройдут выступления представителей исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, где обсудят понятие «доверенный ИИ», создание антропоморфного робота и использование нейросетей для прогнозирования климатических рисков.

Кроме того, на одной из экспертных панельных дискуссий обсудят интеграцию ИИ в систему здравоохранения, государственную систему управления технологиями и роль искусственного интеллекта в разработке и применении беспилотных авиационных систем.

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Аделия Сафина