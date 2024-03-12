К строительству ЭП-600 привлечено 239 подрядных компаний из Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Реализация крупного инвестиционного проекта этиленового комплекса в Нижнекамске вывела республиканские компании на новую ступень развития.

Готовность этиленового комплекса ЭП-600 приблизилась к 90%. На объекте завершаются монтаж металлоконструкций и прокладка подземных сетей, установлена большая часть технологического оборудования. Через несколько месяцев штат сотрудников будет полностью укомплектован. В IV квартале 2024 года СИБУР получит первые тонны этилена.

На объекте завершаются монтаж металлоконструкций и прокладка подземных сетей, установлена большая часть технологического оборудования. предоставлено realnoevremya пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Доля региональных компаний в общем количестве подрядчиков, задействованных в строительстве комплекса, составляет 36%. Сотрудники республиканских фирм строили этиленник, снабжали его стройматериалами, материалами для эксплуатационных нужд, оборудованием и запчастями к нему, проводили экспертизу, участвовали в проектно-изыскательских, пусконаладочных и погрузочных работах. За 2022—2023 годы татарстанские подрядчики поставили товаров и оказали услуг на сумму более 10 млрд рублей, отметили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима». Для сравнения: выплаты всем подрядчикам олефинового комплекса за этот срок составили 27,5 млрд рублей.

Поставщики с татарстанской пропиской выгодны компании.

— Сотрудничество с резидентами промышленных парков Татарстана снижает трансакционные издержки. Географически мы находимся близко друг к другу и взаимодействуем напрямую, не теряя времени на обмен информацией. Экономим мы и на транспортных, и на складских расходах, — рассказал руководитель практики управления по материально-техническому обеспечению «Нижнекамскнефтехима» Андрей Плаксий.

Мощность ЭП-600 по сырью составляет 1,8 млн тонн в год. Ежегодно комплекс будет производить 600 тыс. тонн этилена, 480 тыс. тонн пропилена, 180—200 тыс. тонн бензола и другие побочные продукты. Готовую продукцию будут использовать существующие и перспективные производства компании.

Ольга Минеева