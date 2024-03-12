Проект термального комплекса на Оренбургском тракте получил положительное заключение экспертизы

Проект термального комплекса на Оренбургском тракте получил положительное заключение экспертизы. Проверка подтвердила соответствие проектной документации будущего термального комплекса на месте бывшей «Карусели» на Оренбургском тракте, 170. Застройщик — ООО «Термы», проектировщик — казанское ООО «ЮД Проект». Об этом стало известно из данных сайте ЕГРЗ.

В двухэтажном комплексе будет акватермальная зона с развлечениями для взрослых и детей, бани, бассейны, спа-услуги и фуд-корт. Общая площадь объекта составит 12 тыс. кв. м, из них 2,5 тыс. займет уличная часть с двумя бассейнами.

Ранее сообщалось, что на разработку концепции нового здания казанского аэропорта выделят 2 млн рублей. Данная постройка станет третьим терминалом авиасообщения для столицы Татарстана. Заказчиком выступает АО «Международный аэропорт «Казань».

Разиль Самигуллин