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Проект термального комплекса на Оренбургском тракте получил положительное заключение экспертизы

08:30, 12.03.2024

Проект термального комплекса на Оренбургском тракте получил положительное заключение экспертизы. Проверка подтвердила соответствие проектной документации будущего термального комплекса на месте бывшей «Карусели» на Оренбургском тракте, 170. Застройщик — ООО «Термы», проектировщик — казанское ООО «ЮД Проект». Об этом стало известно из данных сайте ЕГРЗ.

В двухэтажном комплексе будет акватермальная зона с развлечениями для взрослых и детей, бани, бассейны, спа-услуги и фуд-корт. Общая площадь объекта составит 12 тыс. кв. м, из них 2,5 тыс. займет уличная часть с двумя бассейнами.

Ранее сообщалось, что на разработку концепции нового здания казанского аэропорта выделят 2 млн рублей. Данная постройка станет третьим терминалом авиасообщения для столицы Татарстана. Заказчиком выступает АО «Международный аэропорт «Казань».

Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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