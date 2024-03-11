Российский зерновой союз предупреждает аграриев о рисках банкротства

Председатель правления Российского зернового союза Аркадий Злочевский предупредил о рисках банкротства для многих российских аграриев. По его словам, меры поддержки, такие как снижение цен на топливо и средства защиты растений, пока недостаточны.

Значительный рост цен и введение квот на ввоз зарубежных семян негативно сказываются на российском агропромышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров рассказал о преимуществах национального проекта «Производительность труда». Зяббаров сделал заявление на совещании в Доме правительства РТ под руководством Рустама Минниханова.

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Разиль Самигуллин