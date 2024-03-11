В Чистополе на вывоз снега с улиц города выделят 8 миллионов рублей

В Чистополе на вывоз снега с улиц города выделят 8 миллионов рублей.

«Реальное время» выяснило, что вывоз снега будет проводиться круглосуточно, в том числе по выходным и праздникам. Исполнитель обязан будет выполнять работы не менее чем двумя бригадами одновременно, каждая из которых будет иметь в своем составе:

1 единицу спецтехники для сдвигания снега;

1 единицу спецтехники для погрузки;

4 единицы спецтехники для транспортировки;

1 единицу спецтехники для окучивания снега на площадке для складирования.

Исполнитель также будет обязан информировать комитет о ходе выполнения уборки, устранять нарушения и дефекты, а также предоставлять отчетность о проделанной работе.

Нафиса Миннехузина