В Чистополе на вывоз снега с улиц города выделят 8 миллионов рублей
В Чистополе на вывоз снега с улиц города выделят 8 миллионов рублей.
«Реальное время» выяснило, что вывоз снега будет проводиться круглосуточно, в том числе по выходным и праздникам. Исполнитель обязан будет выполнять работы не менее чем двумя бригадами одновременно, каждая из которых будет иметь в своем составе:
- 1 единицу спецтехники для сдвигания снега;
- 1 единицу спецтехники для погрузки;
- 4 единицы спецтехники для транспортировки;
- 1 единицу спецтехники для окучивания снега на площадке для складирования.
Исполнитель также будет обязан информировать комитет о ходе выполнения уборки, устранять нарушения и дефекты, а также предоставлять отчетность о проделанной работе.
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