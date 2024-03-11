Главврач РКБ анонсировал образовательную программу для менеджеров здравоохранения
Главврач РКБ Рафаэль Шавалиев анонсировал образовательную программу для менеджеров здравоохранения. Минздрав республики, Казанская государственная медицинская академия и школа кадрового резерва здравоохранения Татарстана совместно запустили образовательную программу «Безопасность в медицине».
Совместный образовательный проект призван улучшить систему здравоохранения Татарстана.
Официальное открытие программы запланировано на 18 марта 2024 года. С начала месяца дан старт входного тестирования для отбора участников первой ступени. Участие в проекте могут принять все желающие:
- с опытом работы от 3 лет в управленческой деятельности;
- с опытом профессиональной деятельности от 5 лет;
- если вы видите свой профессиональный потенциал на 10 и более лет деятельности.
Программа повышения квалификации поможет повысить компетенции 600 специалистам из области управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. 30 лучших кандидатов после отбора попадут в кадровый резерв Министерства здравоохранения Татарстана. Подробнее познакомиться с программой и пройти входное тестирование для начала обучения можно, пройдя по ссылке.
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