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В Альметьевске из-за аварии на трубопроводе без холодной воды остались несколько жилых домов

12:39, 11.03.2024

Сегодня с 13.00 в Альметьевске будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • улица Ленина, 106, 108, 110, 116, 118, 120 и 116а в детском саду №3;
  • проспект Строителей, 12, 18, 20, 22, 26, 28 и 12б в магазине «Пятерочка».

Отключение связано с аварией на трубопроводе, которая произошла на проспекте Строителей, 26. Подача воды будет возобновлена после устранения неполадок. Об этом сообщили в администрации «Водоканала» Альметьевска.

Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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