В Альметьевске из-за аварии на трубопроводе без холодной воды остались несколько жилых домов
Сегодня с 13.00 в Альметьевске будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- улица Ленина, 106, 108, 110, 116, 118, 120 и 116а в детском саду №3;
- проспект Строителей, 12, 18, 20, 22, 26, 28 и 12б в магазине «Пятерочка».
Отключение связано с аварией на трубопроводе, которая произошла на проспекте Строителей, 26. Подача воды будет возобновлена после устранения неполадок. Об этом сообщили в администрации «Водоканала» Альметьевска.
Нафиса МиннехузинаОбщество Татарстан
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