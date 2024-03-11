В Казани возбудили уголовное дело по факту обрушения козырька в поселке Дербышки

По сообщению прокуратуры Татарстана, по постановлению прокурора следственным отделом по Советскому району Казани было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Советского района Казани.

Ранее сообщалось, что в экстренные службы 10 марта в 16.24 мск поступило сообщение о том, что в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обрушился козырек магазина. На место сразу же выехали пожарные, кинологический расчет и спасатели.

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Разиль Самигуллин