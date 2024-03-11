Российские инвесторы могут подать заявку на обмен заблокированных активов

В России инвесторы могут подать заявку на обмен заблокированных активов.

С 25 марта начнутся прием заявок от российских инвесторов-резидентов и рассмотрение заявок от нерезидентов. Об этом сообщили в «Инвестиционной палате».

Заявки от резидентов будут приниматься с 10.00 25 марта по 19.00 8 мая. Нерезиденты смогут подать свои заявки с 10.00 3 июня по 19.00 5 июля.

Всего можно предъявить к выкупу более 3,5 тысячи инструментов. Сделка по выкупу пройдет в четыре этапа. Максимальная совокупная начальная стоимость иностранных бумаг для физических лиц — 100 тысяч рублей. Начальная цена каждой ценной бумаги будет определяться в рублях по курсу ЦБ на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года.

После подачи заявки инвесторы не смогут распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, но сохранят право собственности на них.

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Нафиса Миннехузина