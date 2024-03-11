Утверждены правила и условия проведения торгов по выкупу иностранных ценных бумаг

Правительственная комиссия утвердила правила и условия выкупа резидентами иностранных ценных бумаг, которые заблокированы из-за санкций. Планируется, что все необходимые процедуры завершатся до 1 сентября.

До 8 мая принимаются заявки от резидентов-физлиц на выкуп бумаг. До 31 мая будут сформированы лоты для выкупа нерезидентами. Заявки от продавцов-нерезидентов будут приниматься до 5 июля, а расчеты по итогам выкупа проведут до 29 июля. Сроки могут быть скорректированы.

После завершения всех процедур организатор торгов проведет расчеты, в том числе перечислит деньги профучастникам и управляющим компаниям ПИФ. А они в свою очередь выплатят деньги клиентам.

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Нафиса Миннехузина