Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерок из Бугульмы

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Бугульминскому району установили, что 31-летний житель Бугульмы ввел в заблуждение двух пенсионерок в возрасте 73 и 74 лет. Злоумышленник убедил пожилых женщин, что их родственники стали виновниками ДТП, и предложил «решить вопрос» за денежное вознаграждение.

В первом случае пенсионерка передала прибывшему курьеру свертки с 215 тысячами рублей. Во втором — 150 тысяч рублей. Подозреваемый оставил часть полученных денег себе в качестве вознаграждения, а остальное перевел соучастникам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Нафиса Миннехузина