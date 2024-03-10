Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отправлен в отставку. На его должность назначен адмирал Александр Моисеев.
Адмирал Евменов руководил ВМФ России с мая 2019 года.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак объявила, что подаст в отставку. Свое решение она объяснила тем, что в апреле 2023 года «совершила ошибку», помиловав человека, замешанного в педофилии.
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