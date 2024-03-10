Евросоюз принял закон о регулировании деятельности IT-гигантов

Европейский союз 6 марта 2024 принял закон о цифровых рынках. Закон направлен на защиту конкуренции и регулирование деятельности технологических корпораций, включая ограничение их монопольной власти.

Согласно новому закону, пользователи смогут отписываться от сервисов корпораций без потери скидок в других областях. При установке операционной системы будет разрешен выбор программного обеспечения от разных компаний.

Мобильные операционные системы будут позволять скачивать приложения из других магазинов. Это особенно затронет Apple с iOS. Мессенджеры будут обязаны иметь совместимость на разных платформах. IT-гиганты не смогут предоставлять преференции своим товарам и услугам и использовать данные из одного сервиса корпорации в другом.

Бизнесменов ожидают «справедливые условия» во взаимодействии с продуктами IT-гигантов. В случае несоблюдения правил компании будут штрафовать до 10% от мирового оборота, а за повторное нарушение — до 20%.

Для включения в список корпорации должны обладать капитализацией не менее 75 миллиардов евро или годовым оборотом в ЕС от 7,5 миллиарда евро. Платформой должны пользоваться не менее 45 миллионов человек ежемесячно и от 10 тысяч бизнес-пользователей из еврозоны. Кроме того, важно иметь крупную площадку и работать в нескольких странах.

Новый закон необходим для пересмотра практик корпораций, которые не позволяют маленьким компаниям с ними конкурировать. Ранее ЕС уже принимал законопроекты, регулирующие американский бигтех.

В качестве примера можно привести закон «о праве на забвение», позволяющий удалять персональные данные из интернета, а также GDPR, ограничивающий сбор и распространение персональных данных. Кроме того, Евросоюз борется с уклонениями IT-гигантов от налогов. Компании уже получали штрафы от ЕС. Так, Apple штрафовали на 13 миллиардов евро в 2016 году, а Google — на 4,3 миллиарда евро в 2018 году.

Ранее Европейский союз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц. В санкционный список включили 27 организаций, поддерживающих, по мнению ЕС, российский военно-промышленный комплекс.

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Разиль Самигуллин