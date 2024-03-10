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По факту упавшего козырька в доме поселка Дербышки прокуратура Советского района проведет проверку

17:51, 10.03.2024

Прокуратура Советского района проведет проверку по факту обрушения козырька дома в поселке Дербышки. Прокурор выехал на место происшествия для оценки ситуации. Дополнительная информация на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что в экстренные службы 10 марта в 16.24 мск поступило сообщение о том, что в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обрушился козырек магазина. На место сразу же выехали пожарные, кинологический расчет и спасатели.

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Разиль Самигуллин
Татарстан
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