Умер бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский

В возрасте 73 лет скончался бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. Он занимал пост главы Ассоциации банков России.

Георгий Лунтовский родился 12 апреля 1950 года в Курске. Окончил строительно-монтажный техникум. В 1978 году получил диплом Всесоюзного заочного финансово-экономического института, а в 1997 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Также Лунтовский являлся кандидатом экономических наук.

Георгий Иванович Лунтовский работал в Банке России с 1999 по 2017 год. В течение 13 лет занимал должность первого заместителя председателя Центробанка. Курировал вопросы денежного обращения, деятельности территориальных учреждений и кадровую политику. С 2018 года возглавлял Ассоциацию банков России.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин