У стен Казанского кремля впервые пройдет фестиваль зимних видов спорта «Крутой спуск»

Сегодня ночью в Казани впервые опробовали стометровую горку, которая станет местом проведения фестиваля «Крутой спуск». Он будет организован у стен Казанского кремля. Соревноваться будут сноубордисты и лыжники.

Сбор и регистрация участников запланированы на 11.00, в полдень состоится открытие фестиваля. В 12.10 стартуют соревнования: сначала будут соревноваться сноубордисты, затем — лыжники, а в 13.10 начнется спуск с трамплина.

В 13.30 участники фестиваля смогут проявить себя в костюмированном спуске. Кроме того, в программе ожидаются забег на гору и массовый спуск.

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Нафиса Миннехузина