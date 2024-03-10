За 9 марта в Казани зафиксировали 137 ДТП

За 9 марта 2023 года на дорогах Казани зафиксировали 137 дорожно-транспортных происшествий. В одном случае водитель сбил пешехода вне пешеходного перехода, в результате чего один человек погиб.

Также в этот день задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя, у которого не было права управления транспортным средством.

Кроме того, два гражданина были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

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Нафиса Миннехузина