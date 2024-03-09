В казанском поселке Салмачи рассказали о подготовке к паводку

Жителям казанского поселка Салмачи рассказали о подготовке к паводковому периоду. Особый акцент сделали на особо подтопляемом участке.



По словам заместителя руководителя исполкома города Искандера Салихова, работы будут проводиться ежедневно под контролем ответственного специалиста. Финансирование на мероприятия предусмотрено. Салихов заверил жителей поселка, что с поводком справятся.

— Мы будем ежедневно все мониторить, у нас ответственный человек есть. Отдельное финансирование на соответствующие поездки у нас выделено. Поэтому, дай Бог, мы со всем этим справимся, — рассказал Искандер Салихов.

Ранее, жители Салмачей боялись паводков весной. Из-за неправильной реконструкции улицы Центральной произошло затопление участков.

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Нафиса Миннехузина