Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на матч против «Пари НН»

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил стартовый состав на 20 тур российской премьер лиги. Матч между командами пройдет сегодня в 16:30 мск на стадионе «Ак Барс Арена». По котировкам экспертов победу должна одержать казанская команда. На данный момент «Рубин» занимает седьмую строчку в таблице.

С первых минут за казанский «Рубин» сыграют Юрий Дюпин, Рустамжон Ашурматов, Алексей Грицаенко, Игорь Вуячич, Руслан Безруков, Богдан Йочич, Александр Зотов, Валентин Вада, Александр Ломовицкий, Дардан Шабанхаджай и Мирлинд Даку.

Ранее сообщалось, что защитник казанского «Рубина» Илья Рожков получил вызов в молодежную сборную России по футболу на предстоящий сбор в Уругвае. В список попали 23 спортсмена.

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Разиль Самигуллин